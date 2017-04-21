 

В автомобиле мэра Измаила Одесской области нашли гранату

21 апреля 2017 г. 10:59
Источник: 112.UA
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В Измаиле Одесской области обнаружили гранату под днищем автомобиля городского головы Андрея Абрамченко, пишет "Измаил Вечерний".
Сообщается, что официально автомобилем владеет жена градоначальника. В ходе осмотра под днищем был обнаружен подозрительный металлический предмет прямоугольной формы с лампочками. Устройство было прикреплено в районе водительского сиденья.

Как выяснилось, в ходе разминирования устройство сдетонировало, в результате чего немного пострадал автомобиль, обошлось без человеческих жертв.

Издание сообщает, что помимо жены автомобилем часто управлял и сам городской голова. При этом данное транспортное средство ночью нередко было припарковано не на охраняемой стоянке, а просто под одним из домов на проспекте Мира.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

Позже в сети появилось фото обнаруженного взрывного устройства.

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