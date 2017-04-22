В больнице умерла пострадавшая в ДТП с учатием мусоровоза и микроавтобуса на Льва Ландау

Авария произошла накануне в 14-30 - на проспекте Льва Ландау-27 столкнулись грузовик Ford - мусоровоз - и микроавтобус Mercedes Vito.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительным данным, 50-летний водитель микроавтобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении транспортным средствам, двигавшимся по главной дороге и допустил столкновение с грузовиком.

В результате оба водителя и 28-летняя пассажирка микроавтобуса были госпитализированы. Женщина от полученных травм в больнице скончалась.