В центральной Италии произошло сильное землетрясение

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков находился в 111 километрах к северо-востоку от итальянской столицы Рима на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, 2 января в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Эпицентр землетрясения находился к северу от города Сполето на глубине около восьми километров от земной поверхности.