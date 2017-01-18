В центральной Италии произошло сильное землетрясение

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18 января 2017 г. 12:44
Источник: Новое Время
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В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков находился в 111 километрах к северо-востоку от итальянской столицы Рима на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, 2 января в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Эпицентр землетрясения находился к северу от города Сполето на глубине около восьми километров от земной поверхности.

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