В центре Харькова двое неизвестных пытались зарезать таксиста

Сегодня около 4-00 на Павловской площади двое неизвестных напали на водителя такси, наненесли ему ножевое ранение и скрылись.

С места происшествия пострадавший был госпитализирован, на месте работала полиция. Отработка близлежащей территории результатов не принесла - поймать нападавших по горячим следам не удалось. О происшествии новостям АТН стало известно из собственных источников.

Как сообщили в центре коммуникаций ГУНП Харьковской области, обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о квалификации преступления. Подозреваемые все еще не задержаны. В каком состоянии пострадавший и было ли у него что-то похищено - не сообщается.