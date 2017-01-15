 

В центре Харькова двое неизвестных пытались зарезать таксиста

15 января 2017 г. 11:30
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Сегодня около 4-00 на Павловской площади двое неизвестных напали на водителя такси, наненесли ему ножевое ранение и скрылись.

С места происшествия пострадавший был госпитализирован, на месте работала полиция. Отработка близлежащей территории результатов не принесла - поймать нападавших по горячим следам не удалось. О происшествии новостям АТН стало известно из собственных источников. 

Как сообщили в центре коммуникаций ГУНП Харьковской области, обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о квалификации преступления. Подозреваемые все еще не задержаны.  В каком состоянии пострадавший и было ли у него что-то похищено - не сообщается. 

 

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