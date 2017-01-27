 

В центре Харькова неизвестные облили краской памятник Ивану Сирко: полиция не завела уголовное дело

27 января 2017 г. 18:26
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Активист Артем Гайдук, вооружившись спиртом и тряпкой, отмывает памятник Ивану Сирко от красной краски. Сегодня ночью неизвестные облили ею памятный знак в честь кошевого атамана. Парень считает, что в этом деле не обошлось без политики, но и вариант вандализма не исключает.

Артем Гайдук, активист

Либо у этого человека были какие-то мысли по этому, либо просто вандалы, ну которые не на благо государства, а вот именно для себя это делают

Харьковчане относятся к произошедшему тоже негативно, и предполагают, что тут может быть как политический подтекст, так и личные счеты со "Схидным корпусом", силами которого памятник был установлен в 2014-м году.

Сергей Бочин

Кто это может быть, ну трудно сказать. Это люди с небольшим уровнем развития, я могу сказать так, ну а то, что памятники, какой бы он не был - он памятник, так что нужно хранить, помнить и чтить. Он стоит не просто так, и ставят его те люди, которые считают нужным, чтоб это был памятник

Ирина, менеджер

Зачем его трогать, памятник же ему за какие-то заслуги поставили, поэтому конечно это плохо

Алексей Панченко, журналист

Я думаю даже что люди, которые обливали этот памятник, они даже не знают, что это атаман может быть, ну возможно это так. То есть здесь вопрос не в том, что они оскверняют, наверное, как бы честь этого человека, а в том, что "Схидний корпус отстой", давайте его обольем

Памятник атаману портили и раньше. В 2014-м году, спустя месяц после установки его облили зеленой краской и попытались разбить. В Харькове были и другие случаи подобного отношения к памятникам. Так, в сентябре 2016-го вандалы испортили памятник погибшим у Дворца Спорта, а ранее, летом, измазали краской мурал Героев Крут. В полиции говорят, что на месте работала оперативно-следственная группа и эксперты, но уголовное дело так и не было открыто.

Ольга Грабар, инспектор отд. коммуникаций ГУНП в Харьковской обл.

Даний факт не вносився до реєстру, единого реєстру досудових розслідувань, так як цей пам'ятний знак не є пам'яткою архітектури.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленников, но максимум, что им может грозить в случае поимки - это 15 суток административного ареста по статье "мелкое хулиганство".

 

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В Харькове облили краской памятник Ивану Сирко: полиция не завела уголовное дело - 27.01.2017

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