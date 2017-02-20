В центре Харькова произошел конфликт со стрельбой

Информация о том, что в одном из заведений на проспекте Науки произошла ссора граждан, поступила в Шевченковский отдел полиции 19 февраля около 23:20.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, между двумя посетителями возникла ссора. Свидетели происшествия рассказали, что когда началась драка, еще один отдыхающий в заведении мужчина достал пистолет и сделал один выстрел в воздух. В результате происшествия раненых нет.

Следователем районного отдела полиции пистолет был изъят на парковке возле заведения.

Оба участника инцидента госпитализированы в медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время решается вопрос о квалификации события и установления всех обстоятельств. Проверка продолжается.