 

В центре Харькова произошел конфликт со стрельбой

20 февраля 2017 г. 10:19
683 просмотра

Информация о том, что в одном из заведений на проспекте Науки произошла ссора граждан, поступила в Шевченковский отдел полиции 19 февраля около 23:20.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, между двумя посетителями возникла ссора. Свидетели происшествия рассказали, что когда началась драка, еще один отдыхающий в заведении мужчина достал пистолет и сделал один выстрел в воздух. В результате происшествия раненых нет.

Следователем районного отдела полиции пистолет был изъят на парковке возле заведения.

Оба участника инцидента госпитализированы в медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время решается вопрос о квалификации события и установления всех обстоятельств. Проверка продолжается.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.