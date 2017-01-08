В центре Харькова произошла потасовка

Инцидент произошел вчера, около 20:30 на улице Университетской, около площади Конституции. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, потасовка произошла между тремя мужчинами. Один из участников конфликта был пьян, вел себя неадекватно и цеплялся к прохожим, двое мужчин попытались его успокоить, в результате чего и произошла потасовка. На помощь к мужчинам пришел патрульный полицейский, который находился не на службе, но проходил мимо.

Дебошира доставили в Шевченковский ОП.

В отделе коммуникации полиции области ситуацию прокомментировали следующим образом: 7 января около 20:25 в Шевченковский отдел полиции в городе Харькове поступила информация о том, что на улице Университетской неизвестный нарушает общественный порядок и бросается в драку с гражданами.

Правонарушитель был задержан и доставлен в местный отдел полиции. Полицейские установили личность парня. Им оказался студент одного из харьковских вузов. Из показаний свидетелей установлено, что правонарушитель находится в состоянии акогольного опьянения.

В отношении 25-летнего мужчины составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), ст. 185 (злосное неповиновение требованиям полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.