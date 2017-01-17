В центре Харькова у мужчины украли крупную сумму денег в кафе

Сообщение об исчезновении 100 000 гривен поступило к правоохранителям 16 января 2017 года от 26-летнего харьковчанина.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, мужчина рассказал, что в этот день решил зайти в кафе выпить кофе, свою верхню одежду, в которой якобы находились деньги, он повесил на вешалку. Когда собирался на выход, обнаружил пропажу денег.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями проводятся все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. Следственные действия продолжаются.