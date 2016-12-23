В Циркунах неизвестные зарезали адвоката: полиция ведет следствие

Пятна крови на снегу - вот что осталось после нападения на тридцатипятилетнюю женщину в поселке Циркуны. От полученных травм женщина скончалась в больнице

Накануне вечером адвокат Татьяна Попова как обычно вышла с работы. Спустя 15 минут лежащую в луже собственной крови ее обнаружил охранник одного из предприятий, расположенных рядом с офисом Поповой. Он же, на личной машине, вместе с приятелем, отвез раненую в больницу. Однако, усилия медиков были напрасны, женщина умерла так и не приходя в сознание. Паталогоанатомы насчитали несколько ножевых ранений в область грудной клетки и установили, что шея погибшей была сломана. Угнанный злоумышленниками автомобиль жертвы нашли чуть позднее, неподалеку от места преступления. Продавец киоска, расположенного поблизости с местом преступления, говорит, что хорошо знал Татьяну.

Просто и непонятно почему, очень отзывчивый, хороший человек. Потому что она человек очень приятный, и я не знаю, с чем это связано

Местные жители говорят, что слышали об убийстве, но отмечают, что в их поселке это первый подобный случай.

Александр Бакицкий, местный житель

Слышал, что ее там порезали, и все, больше ничего, а вообще у вас такое часто происходит? - Нет, это первый раз

Коллеги убитой из совета адвокатов Харьковской области рассказали, что преступление вряд ли можно связывать с профессиональной деятельностью: она не вела громких дел и, о ее работе мало что известно. В полиции без подробностей сообщили, что завели уголовное дело.

Владимир Кишкин, нач. Липецкого отд. полиции

По факту совершенного преступления и обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Проводятся следственно-оперативные мероприятия, какие-то подробности сказать не могу и не имею права по большому счету

Правоохранители не озвучивают пока даже рабочих версий, говорят, что это может помешать следствию и спугнуть преступников.

