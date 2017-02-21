 

В горсовете снова обыски, снова повод ЖСК

21 февраля 2017 г. 19:07
Автор: Марина Николаева
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Следователи нагрянули в Харьковский горсовет около половины десятого утра и сразу направились в департамент земельных отношений. Их работе, уверяют в мэрии, никто не препятствовал.

 

Юрий Сидоренко, нач. Департамента информации

 

Следователи работали в одном департаменте - земельных ресурсов. Работали без поддержки силовиков, потому что они тут живут фактически, они поняли что никто им упираться ничем не будет. Приходили за документами в департамент. Документами, которые этот департамент не готовил и на сессию не выносил. Грубо говоря, ошиблись адресом. Поэтому ничего не было вылучено, кроме ксерокопий трех договоров, которые имеют отношение не к нынешнему собственнику земли, а к прошлому.

 

В прокуратуре уточнили, очередной обыск связан с так называемой схемой ЖСК, когда воспользовавшись лазейками в земельном кодексе местные власти раздавали участки коммерческим застройщикам или просто под частные особняки под видом созданных жилищно-строительных кооперативов. Закон предполагает бесплатную передачу земли ЖСК, но лишь в том случае если его учредители нуждаются в улучшении жилищных условий. Харьковские ЖСК в большинстве своем, считают следователи, создавались незаконно и ради обогащения.

 

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

 

Проведено низку слідчих дій, зокрема обшуки у будівлі міськради. На даний1 час можу повідомити, наразі можу повідомити, що обшуки санкціонованні судами й проводяться у  рамках досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом службового зловживання. Можу зазначити, що йдеться про незаконну, за нашою думкою передачу землі за кооперативною схемою.

 

По предварительным подсчетам, в частные руки по схеме ЖСК перешло около 800 гектаров земли харьковской громады. что привело к ущербу в сумме 4 миллиарда гривен. Прокуратурой области расследуется серия уголовных производств по факту передачи участков. Также в этом расследовании задействована ГПУ - ею проводились обыски в харьковском горсовете в прошлом году. Кроме того, а представители прокуратуры, и общественные активисты неоднократно пытались вернуть некоторые участки через суд, но эти попытки были не всегда успешны из-за процессуальных проволочек.

Видео: 

В горсовете снова обыски, снова повод ЖСК - 21.02.2017

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