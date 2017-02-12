 

В Греции эвакуировали около 72 тыс. жителей для обезвреживания бомбы времен Второй мировой

12 февраля 2017 г. 13:53
Источник: 112.ua
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Во втором по величине городе Греции Салониках эвакуировали тысячи жителей для того, чтобы позволить экспертам обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, бомба весит 250 кг, ее обнаружили на глубине около 5 м под землей во время земляных работ на автозаправочной станции на прошлой неделе.

К 72 тыс. жителей, проживающим в радиусе 2 км, обратились с просьбой покинуть свои дома. Автобусы забирали жителей из тренажерных залов, стадионов и кафе.

При этом отмечается, что беженцы и мигранты, проживающие в лагере на заброшенном заводе, также будут эвакуированы: их отвезут в музей в Салониках.

Пиротехники будут пытаться обезвредить бомбу на месте.

"Мы абсолютно готовы. Я призываю наших сограждан сохранять спокойствие. Там нет никаких оснований для паники, нет никакой опасности. Приняты меры предосторожности для обеспечения безопасности жителей ", - сказал губернатор области Апостолос Тзитзикостас.

По его словам, обезвреживание бомбы должно продлиться не более шести часов.

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