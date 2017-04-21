В Хабаровске совершено нападение на приемную ФСБ: есть погибшие

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, сообщает Центр общественных связей ведомства государства-агрессора.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 апреля в 17:02 по местному времени (10:02 по Киеву). Неизвестный вошел в помещение и, "не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - передает Би-би-си.

"Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", - сообщила пресс-служба ФСБ.