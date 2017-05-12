В Харькове 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Сегодня в 8-20 на улице Краснодарской-50 под колеса автомобиля Skoda Felicia попал 9-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, автомобиль двигался по Краснодарской от проспекта Льва Ландау в сторону Тракторостроителей. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, ребенок выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Водитель авто вызвал "скорую". Мальчик был доставлен в больницу, по предварительному заключению у пострадавшего ушибы.

На месте работала следственно-оперативная группа.