В Харькове 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля

12 мая 2017 г. 13:41
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Сегодня в 8-20 на улице Краснодарской-50 под колеса автомобиля Skoda Felicia попал 9-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, автомобиль двигался по Краснодарской от проспекта Льва Ландау в сторону Тракторостроителей.  Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, ребенок выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Водитель авто вызвал "скорую". Мальчик был доставлен в больницу, по предварительному заключению у пострадавшего ушибы.

На месте работала следственно-оперативная группа.

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