В Харькове 9-летний мальчик сбежал из психоневрологического санатория

26 апреля 2017 г. 10:34
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Сообщение о пропаже ребенка поступило к правоохранителям от 46-летней медсестры Областного детского психоневрологического санатория,  которая рассказала, что 9-летний мальчик самовольно покинул территорию учреждения.

На поиски ребенка были сориентированы личный состав отдела полиции и кинологическую службу.

Через несколько часов правоохранители нашли мальчика на остановке общественного транспорта. В отношении ребенка противоправных действий совершено не было. Полицейские вернули пропавшего в санаторий.

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