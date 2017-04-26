В Харькове 9-летний мальчик сбежал из психоневрологического санатория

Сообщение о пропаже ребенка поступило к правоохранителям от 46-летней медсестры Областного детского психоневрологического санатория, которая рассказала, что 9-летний мальчик самовольно покинул территорию учреждения.

На поиски ребенка были сориентированы личный состав отдела полиции и кинологическую службу.

Через несколько часов правоохранители нашли мальчика на остановке общественного транспорта. В отношении ребенка противоправных действий совершено не было. Полицейские вернули пропавшего в санаторий.