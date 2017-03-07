В Харькове банда молодчиков напала на патрульных

По информации пресс-службы патрульной полиции Харькова, во время патрулирования по ул. Леся Сердюка, полицейские заметили автомобиль марки Lexus, который был похож по ориентировке на автомобиль, которым незаконно завладели в январе этого года.

Во время общения с водителем, сказано в сообщении, копы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили водителю пройти тест на состояние алкогольного опьянения, мужчина в свою очередь отказался.

Патрульные начали составлять соответствующие административные материалы по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии). При оформлении материала на место, отмечают в пресс-службе патрульной полиции, подъехали две машины. Из автомобилей вышло около 10 человек, которые начали вести себя агрессивно по отношению к полицейским, угрожать правоохранителям и препятствовать оформлению административных материалов.

После - один из агрессивно настроенных мужчин нанес удар по лицу инспектору, из-за чего патрульные согласно ст. 45 п.3.3 Закона Украины "О Национальной полиции" применили специальные средства, а именно слезоточивый газ. На место происшествия также прибыли несколько патрульных экипажей.

Полицейские доставили правонарушителей в Киевский отдела полиции, где на трех граждан были составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Гражданину, который совершил нападение на патрульного грозит уголовная ответственность по ст. 345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".