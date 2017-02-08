 

В Харькове чиновник Гоструда погорел на взятке

08 февраля 2017 г. 15:36
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Харьковская местная прокуратура №5 совместно с Управлением защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды сотрудника Главного управления Гоструда.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как рассказал первый заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Андрей Кравченко, установлено, что заместитель начальника одного из отделов ГУ Гоструда в области получил от предпринимателя 2 тыс. Долларов США.

"За эти деньги чиновник пообещал" закрыть глаза "на нарушения, которые были выявлены в ходе проверки помещения для автошколы, которую собирался открыть предприниматель, и предоставить положительное заключение о соответствии требованиям охраны труда", - пояснил А. Кравченко.

Разоблачили 53-летнего заместителя начальника "на горячем" - во время передачи денег на территории авторынка "Лоск".

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Решается вопрос о задержании чиновника в порядке ст.208 УПК Украины и объявления ему подозрения по факту получения неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

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