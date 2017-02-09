 

В Харькове девочка-подросток пыталась выпрыгнуть из окна

09 февраля 2017 г. 11:09
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Инцидент произошел вчера, около 21:40 на улице Дача 55, дом 11.

Как рассказали в пресс-службы патрульной полиции, экипаж патрульных получил вызов о том, что по адресу улица Дача 55, 11 не открывают двери одной из квартир. Рядом находится бригада скорой медицинской помощи.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что 16-летняя дочь хозяйки квартиры намерена выпрыгнуть из окна. Совместными усилиями с спасителями и медиками, полицейские начали отказывать девушку от запланированного. Во время разговора, патрульному удалось уговорить девушку не совершать глупостей, после чего полицейский отвел подростка от балкона. Девушку успокоили и вместе с матерью госпитализировали в больницу.
 

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