В Харькове девочка-подросток пыталась выпрыгнуть из окна

Инцидент произошел вчера, около 21:40 на улице Дача 55, дом 11.

Как рассказали в пресс-службы патрульной полиции, экипаж патрульных получил вызов о том, что по адресу улица Дача 55, 11 не открывают двери одной из квартир. Рядом находится бригада скорой медицинской помощи.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что 16-летняя дочь хозяйки квартиры намерена выпрыгнуть из окна. Совместными усилиями с спасителями и медиками, полицейские начали отказывать девушку от запланированного. Во время разговора, патрульному удалось уговорить девушку не совершать глупостей, после чего полицейский отвел подростка от балкона. Девушку успокоили и вместе с матерью госпитализировали в больницу.

