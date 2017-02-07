В Харькове горел обувной цех

Сообщение о пожаре на территории частного предприятия по производству обуви по ул. Енакиевской, 19/1 поступило 7 февраля в 3:30.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горела одноэтажная металлическая здание, в котором находился покрасочный цех.

Огонь охватил всю площадь сооружения примерно в 100 кв.м. Внутри горел окрасочное оборудование, лакокрасочные изделия и полимерные материалы, из которых изготовлялась подошва для обуви.

В 4:45 пожар был локализован, в 7:15 - ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.