 

В Харькове горела крыша дома

06 марта 2017 г. 11:14
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Сообщение о пожаре о пожаре в 7-этажном жилом доме по улице Пушкинской, 54 поступило 5 марта в 20:29.

О задымлении в лифтовой шахте сообщили жители дома.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, установлено, что пожар произошел в помещении машинного отделения лифтовой шахты. Именно машинное отделение находилось в объеме чердака, и было отделено деревянными перегородками и перекрытием. На момент прибытия спасателей огонь охватил именно эти деревянные конструкции и частично электросеть на площади 20 кв.м. Кроме того, над очагом пожара начала гореть деревянная обрешетка крыши дома.

Пожарные подали 3 пожарные стволы на тушение пожара и защиту конструкций крыши. Также проводились работы по разборке кровли, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня по крыше. Огонь локализовали в 21:28, а полностью ликвидировали – в 23:35. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

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