 

В Харькове из горящего общежития эвакуировали около сотни студентов

24 февраля 2017 г. 11:41

Сообщение о пожаре в девятиэтажном общежитии одного из харьковских высших учебных заведений на ул. Клочковская, 216 б поступило 24 февраля в 00:27.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,  на  момент прибытия спасательных подразделений администрация общежития уже начала проведения эвакуационных мероприятий. 205 студентов вышли на свежий воздух самостоятельно. Сразу по прибытию была организована разведка пожара, по результатам которой стало известно, что огнем была полностью охвачена одна из комнат на 4-м этаже. Сквозь открытую дверь и вентиляцию дым распространился в соседние комнаты, в коридор и на верхние этажи

При обследовании комнат спасатели обнаружили 95 студентов и помогли им выйти из опасной зоны по незадымленной лестнице на улицу.

Площадь пожара составила 12 кв. м. В 00:53 пожар был локализован, а в 01:59 - ликвидирован. Благодаря оперативным и слаженным действиям работников ДСНС пострадавших в результате пожара нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.
 

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