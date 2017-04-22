В Харькове мужчина ограбил водителя маршрутки

21 апреля в 20:10 в милицию обратился 59-летний водитель маршрутного такси, сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

По его словам, в транспорте на остановке неизвестный выхватил у него сумку с 2500 гривнами и скрылся.

Принятыми мерами розыска в совершении уголовного преступления был уличен 36-летний мужчина. Он задержан в порядке ст. 208 УПК.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4-х лет лишения свободы.