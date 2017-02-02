В Харькове мужчина совершил поджог квартиры: обиделся на друзей

1 февраля около 20:00 патрульная полиция получила сообщение о пожаре на ул.Гв.Широнинцев. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Возгорание произошло в одном из тамбуров в многоэтажном доме. В результате этого обгорели входные двери двух квартир.

Пострадавшие рассказали о возможном поджигателе. Им оказался 39-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина рассказал патрульным, что в одной из квартир находились его знакомые, которые отказались пустить его к себе. Мужчине это не понравилось и он решил «выкурить» их из квартиры.

На место приехала СОГ. Никто из жильцов не пострадал.