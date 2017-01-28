В Харькове неизвестный в маске ограбил кредитное отделение

Инцидент произошел по улице Валентиновской 27 января около 19:30.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харьковской области, мужчина в маске зашел в помещение, где выдают кредиты.

Угрожая применением физической силы, неизвестный завладел почти 20 тыс. гривен, после чего скрылся.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленника.