 

В Харькове неизвестный в маске ограбил кредитное отделение

28 января 2017 г. 14:35
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Инцидент произошел по улице Валентиновской 27 января около 19:30.

 Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харьковской области, мужчина в маске зашел в помещение, где выдают кредиты.

Угрожая применением физической силы, неизвестный завладел почти 20 тыс. гривен, после чего скрылся.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленника.

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