В Харькове на автостоянке сгорели три автомобиля

23 апреля 2017 г. 10:00
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Сообщение о том, что по адресу Садовый проезд, 7а на автостоянке горят 3 автомобиля, поступило 23 апреля в 2:43.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем были охвачены автомобили «Toyota Camry», «Hyundai Sonata» и внедорожник «Dodge». Общая площадь пожара составила около 15 кв.м. Спасатели немедленно приняли меры по тушению автомобилей, которые уже были охвачены пламенем и защиты машин, отсекли рядом. Горящие автомобили спасатели покрыли слоем пены. Другие транспортные средства не пострадали.

Пожар был локализован в 2:52, а в 3:14 - ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

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