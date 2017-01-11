 

В Харькове на стройке травмирован мужчина

11 января 2017 г. 18:15
4 просмотра

Сегодня около 13: 00 со строительной площадки на ул. Салтовское шоссе, в реанимацию Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи был доставлен 38-летний рабочий с травмой головы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ и прокуратура.

Установлено, что во время строительных работ с крыши строящегося 9-этажного дома сорвалась консоль и упала на мужчину.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

В случае выявления признаков нарушения правил техники безопасности следователями отдела будет открыто уголовное производство.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.