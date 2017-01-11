В Харькове на стройке травмирован мужчина

Сегодня около 13: 00 со строительной площадки на ул. Салтовское шоссе, в реанимацию Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи был доставлен 38-летний рабочий с травмой головы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ и прокуратура.

Установлено, что во время строительных работ с крыши строящегося 9-этажного дома сорвалась консоль и упала на мужчину.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

В случае выявления признаков нарушения правил техники безопасности следователями отдела будет открыто уголовное производство.