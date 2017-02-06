В Харькове неосторожность при курении едва не стоила мужчине жизни

Сообщение о пожаре на территории частного дома по ул. Салтовское Шоссе, 162 поступило 6 февраля в 4:48. Из сообщения стало известно, что горел деревянный флигель, расположенный рядом с жилым домом.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огонь охватил всю площадь надворной постройки примерно в 20 кв.м. К счастью хозяин домовладения, 1973 года рождения, который отдыхал во флигеле успел самостоятельно покинуть опасную зону, но получил ожоги верхних конечностей. Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

В 5:22 пожар был локализован, в 6:31 - ликвидирован.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

