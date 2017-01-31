 

В Харькове неосторожность при курении стоила мужчине жизни

31 января 2017 г. 13:13
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Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме коридорного типа на ул. Харьковских дивизий поступило 31 января в 5:40.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник в одной из квартир на 3 этаже. В ней во время тушения огня пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Площадь пожара составила около 15 кв.м.

В 6:14 пожар был локализован, в 6:23 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.
 

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