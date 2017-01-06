 

В Харькове новогоднее застолье обернулось дракой

06 января 2017 г. 13:27
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Правоохранители задержали 36-летнего харьковчанина, который праздновал Новый год в своего 49-летнего товарища. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Как выяснилось, во время совместного употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Разгневанный гость ударил 49-летнего владельца дома кулаком в лицо. От удара мужчина упал и ударился головой.

Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Когда гости обратили внимание на то, что хозяин не приходит в себя, они вызвали скорую.

По данному факту следственный открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
 

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