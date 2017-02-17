В Харькове отец избил ребенка: 6-летняя девочка умерла

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и сообщила о подозрении 27-летнему харьковчанину по факту п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Утром 16 февраля в Новобаварском районе родители вызвали «скорую» своему ребенку. По словам семьи, девочка была одна в комнате и случайно потянула на себя телевизор, который упал на нее. Медики констатировали смерть ребенка и вызвали правоохранителей.

Уже предварительная экспертиза установила, что причиной смерти ребенка не может быть телевизор. На теле девочки обнаружили синяки, которые появились несколько дней назад.

Оказалось, что отчим избил девочку. Он объяснил это тем, что ребенок «плохо себя вел». Все это время девочке было плохо, но родители не вызывали врачей.

Сейчас проверяется информация по поводу того, что мужчина систематически принимал наркотики. Со слов сожительницы, он нигде не работал и постоянно бил ее и детей.

Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Максимальное наказание для мужчины – пожизненное заключение.