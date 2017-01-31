В Харькове парковщик разбил водителю стекло лопатой

Инцидент произошел сегодня, на парковке около ЮЖД.

О происшествии сообщили пользователи соцсетей. По их сведениям, работник парковки лопатой разбил стекло водителю, который не хотел оплачивать парковку. По информации очевидцев, владелец поврежденного авто - представитель общественной организации "Дорожный контроль".

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, их вызвали на конфликт граждан. По предварительной информации, водитель автомобиля применил в отношение парковщика газовый балончик, после чего тот уже взялся за лопату.

В ситуации на месте разбирается следственно-оперативная группа.