 

В Харькове парковщик разбил водителю стекло лопатой

31 января 2017 г. 15:05
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Инцидент произошел сегодня, на парковке около ЮЖД.

О происшествии сообщили пользователи соцсетей. По их сведениям, работник парковки лопатой разбил стекло водителю, который не хотел оплачивать парковку. По информации очевидцев, владелец поврежденного авто - представитель общественной организации "Дорожный контроль". 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, их вызвали на конфликт граждан. По предварительной информации, водитель автомобиля применил в отношение парковщика газовый балончик, после чего тот уже взялся за лопату. 

В ситуации на месте разбирается следственно-оперативная группа. 

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