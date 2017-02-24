 

В Харькове патрульные сбили пешехода

24 февраля 2017 г. 11:29
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Сегодня ночью около 3-20 на улице Чкалова-31 автомобиль патрульной полиции Toyota Prius сбил переходившего дорогу мужчину. 

По информации УПД ГУНП, патрульный Prius (водителю 24 года)  двигалась от улицы Шевченко в направлении Академика Проскуры. Мужчина вышел на проезжую часть в районе пешеходного перехода. 

С места ДТП 25-летний пострадавший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом носа, гематомами и ушибами. По данным медиков, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В пресс-службе патрульной полиции прокомментировали обстоятельства ДТП - служебный автомобиль Toyota Prius двигался по улице Чкалова с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и звуковым сигналом, полицейские следовали за автомобилем Skoda, который во время движения нарушал правила дорожного движения и не выполнял требования об остановке. По предварительной информации, в это время в районе дома 31 по Чкалова на нерегулируемом пешеходном переходе внезапно выбежал на проезжую часть мужчина. Водитель служебного авто совершил наезд на пешехода.

На место сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Гражданина госпитализировали медики. По предварительному диагнозу медицинских работников, мужчина находился в алкогольном опьянении и в результате ДТП получил телесные повреждения. 

На месте работала следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем установит все обстоятельства происшествия, и сотрудники прокуратуры. Автомобиль Skoda, который преследовали патрульные, через некоторое время инспектори обнаружили во дворе жилого дома. Водителя на месте не было. Авто эвакуировали на штраф-площадку.

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