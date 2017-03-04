В Харькове патрульные спасали пони, попавшего в ДТП
04 марта 2017 г. 20:41
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Сегодня ночью около 2-25 на Белгородском Шоссе в районе АЗС автомобиль Volkswagen Caddy сбил выбежавшего на проезжую часть пони, после чего животное отбросило на встречку и там лошадь попала под еще одно авто - Chevrolet Lacetti.
Прибывшие на место ДТП патрульные вызвали службу спасения животных и нашли хозяйку пони.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по факту ДТП был собран первичный материал, который передан на доработку в УПП Харькова.