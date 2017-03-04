В Харькове патрульные спасали пони, попавшего в ДТП

Сегодня ночью около 2-25 на Белгородском Шоссе в районе АЗС автомобиль Volkswagen Caddy сбил выбежавшего на проезжую часть пони, после чего животное отбросило на встречку и там лошадь попала под еще одно авто - Chevrolet Lacetti.

Прибывшие на место ДТП патрульные вызвали службу спасения животных и нашли хозяйку пони.