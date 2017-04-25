В Харькове патрульные задержали Lexus с оружием

Накануне днем экипажи патрульной полиции получили ориентировку о том, что на проспекте Науки возле торгового центра неизвестные перегружают из одной машины в другую оружие.

Через час в районе Полтавского шляха полицейские заметили похожий на описанный в ориентировке автомобиль Lexus и проследовали за ним. Автомобиль припарковался во дворе одного из домов по улице Петра Болбочана, водитель и пассажиры вошли в дом. Через время неизвестные вышли и направились к машине. Патрульные подошли и попросили показать салон автомобиля, в котором и лежало оружие.

Граждан задержали и вызвали следственно-оперативную группу.