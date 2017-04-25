В Харькове пенсионерка выпрыгнула из окна

Инцидент произошел на улице Саперной 24 апреля в 17:16.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 62-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна свои квартиры, расположенной на 15 этаже.

Из объяснений сына стало известно, что женщина ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Предварительно факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.