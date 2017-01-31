В Харькове почти на четверть выросло количество преступлений

Рост преступности более чем на 20%, а раскрыто лишь каждое пятое преступление. Такая неутешительная статистика была представлена в областной прокуратуре после итоговой коллегии. Самыми криминальными районами города признаны Московский и Индустриальный, а самый высокий рост показали именно тяжкие преступления - грабежи и нападения на улицах. Во многом, признают правоохранители, это связано с прифронтовым положением региона. Но кроме явного криминала, в следующем году, говорят правоохранители внимание будет уделено борьбе с "традиционным"для Харьковщины правонарушением - коррупцией в земельной сфере.

Юлия Светличная, губернатор

Безусловно, они в целом касаются борьбы с коррупцией, а также превентивных мер и действий по борьбе с захватами земель и рейдерством в сфере АПК.

Тема законности выделения земли остается одной из основных и в антикоррупционной деятельности в Харькове, говорят в прокуратуре. В частности, речь идет о выделении участков под застройку по так называемой схеме ЖСК, когда под видом кооперативов землю получают застройщики. В прокуратуре заявили, что они готовы оспаривать все сомнительные решения.

Юрий Данильченко, прокурор области

По искам прокуроров суды открыли производства на общую сумму более 180 миллионов гривен. Это лучший показатель по Украине. В частности по этим искам в собственность территориальной громады возвращено участков общей собственностью более 1500 га.

Из последних достижений прокуратуры, Юрий Данильченко называет возвращение громаде участка земли на улице Олимпийской площадью около гектара и стоимостью более 10 миллионов, также отданного решением горсовета по схеме ЖСК. Прокурор области говорит, что они намерены и дальше оспаривать выделение таких участков, а также готовы заняться проверкой тендерных закупок и закупок в системе "Прозорро," проведенных уже в этом году, и финансовой деятельностью коммунальных предприятий, в том числе метрополитена, где планируют поднять тарифы. Правда, если будут обращения о правонарушениях, потому что общих надзорных функции у прокуратуры больше нет, говорит Данильченко.