В Харькове произошло больше сотни автопожаров с начала года - ГУ НП

По данным ГУ Национальной полиции в Харьковской области с начала года зарегистрировано 107 автопожаров, из них — 60 случаев в городе Харькове и 47 в области.

В некоторых случаях к моменту прибытия спасателей горело до 6 припаркованных по соседству автомобилей.

При этом, уточнили в отделе коммуникаций, 25 фактов возгорания машин, а это порядка 23% от общего количества автопожаров, согласно результатов пожарно-технической экспертизы произошли в следствии поджога.

Наибольшее количество поджогов прослеживается в Шевченковском, Киевском и Московском районе города.