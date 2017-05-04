В Харькове произошло больше сотни автопожаров с начала года - ГУ НП

04 мая 2017 г. 12:16
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По данным ГУ Национальной полиции в Харьковской области с начала года зарегистрировано 107 автопожаров, из них — 60 случаев в городе Харькове и 47 в области.

В некоторых случаях к моменту прибытия спасателей горело до 6 припаркованных по соседству автомобилей.

При этом, уточнили в отделе коммуникаций, 25 фактов возгорания машин, а это порядка 23% от общего количества автопожаров, согласно результатов пожарно-технической экспертизы произошли в следствии поджога.

Наибольшее количество поджогов прослеживается в Шевченковском, Киевском и Московском районе города.

Видео: 

В Харькове произошло больше сотни автопожаров с начала года - ГУ НП - 04.05.2017

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