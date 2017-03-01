 

В Харькове прямо на улице порезали женщину: преступника задержали прохожие

01 марта 2017 г. 10:34
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Полиция Основянского района с помощью прохожих задержала опасного преступника, который изрезал женщину прямо на улице.

В дежурную часть Основянского ОП обратились люди, ставшие свидетелем нападения на женщину.

Правоохранители установили, что вооруженный ножом преступник стал приставать к женщине и пытался выдернуть сумку. После этого он достал нож и ударил им женщину. Об этом рассказал начальник ОП Игорь Колинко.

Пострадавшую доставили в больницу с ножевыми ранениями.

После часа поисков 34-летний мужчина, житель Харькова, был задержан на станции Основа с помощью прохожих. У него изъяли нож.

По факту нападения открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство" УК Украины. Ведется следствие. 

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