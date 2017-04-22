В Харькове пьяная перепалка обернулась кровавой дракой

Проезжая мимо одного из харьковских рынков, экипаж полиции охраны увидел взволнованную гражданку. Заметив людей в форме, женщина попросила о помощи.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, неизвестный гражданин нанес удар в грудь напильником ее мужу. Получив подробные приметы подозреваемого, группа реагирования отправилась отрабатывать прилегающую территорию, вызвав перед этим на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи.

Уже через несколько кварталов бойцы полиции охраны задержали гражданина, верхняя одежда и руки которого были в пятнах бурого цвета. Заявительница подтвердила, что именно он нанес телесные повреждения ее мужу.

Установлено, что при употреблении алкогольных напитков в местном кафе между мужчинами возникло недоразумение. В результате чего 46-летний харьковчанин нанес 36-летнему местному жителю телесные повреждения.

Пострадавший с непроникающей колотой раной грудной клетки в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Вещественные доказательства изъяты.

Следователями Московского отдела полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.