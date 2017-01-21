В Харькове пьяная ссора закончилась стрельбой

ЧП произошло сегодня, около 17:00 на троллейбусной остановке по проспекту Александровском, 75.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили двух мужчин, между которыми возник конфликт. У 57-летнего участника конфликта нашли предмет, похожий на пневматический револьвер "Флобер". У мужчин были явные признаки алкогольного опьянения.

Как выяснили полицейские, во время конфликта один из участников выстрелил в другого гражданина пневматического револьверу. Но мужчина серьезных повреждений не получил.

На место вызвали бригаду скорой. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.