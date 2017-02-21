 

В Харькове пьяный мужчина напал с ножом на товарища по рюмке

21 февраля 2017 г. 17:20

Информация о происшествии поступила в полицию от медиков, которые сообщили о доставке в больницу 43-летнего мужчины с колото-резаным ранением брюшной полости.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, правоохранители установили, что недавно мужчина вместе со знакомым отдыхал за рюмкой водки. Между собеседниками возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес кухонным ножом ранения потерпевшему.

Оперативники Основянского ОП сразу начали розыскные действия и оперативно задержали подозреваемого. У 45-летнего мужчины были изъяты вещественные доказательства.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции указанной статьи - до 8 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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