В Харькове пылает гараж с тремя авто

26 апреля 2017 г. 16:57
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Сообщение о пожаре на территории одного из садовых обществ по пр. Дзюбы в Харькове поступило 26 апреля в 14:33. По первоначальной информации горел садовый деревянный дом.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, полностью горела крыша садового дома на площади 30 кв.м. Благодаря сильным порывам ветра огонь перекинулся на рядом расположен частный гараж, в котором также горел деревянный крыша и внутренние помещения. Кроме того, в гараже были расположены 3 легковых автомобиля: 2 «Москвичи» и «ЛуАЗ», которые тоже горели полностью. Кроме того, в гараже находились металлические канистры и газовые баллоны. Так существовала угроза взрывов. Общая площадь пожара составляла более 200 кв.м.

В 15:46 огонь был локализован. В настоящее время проводится пролив и разборка конструкций гаража и дома, чтобы окончательно ликвидировать все очаги горения. Пострадавших нет.
Устанавливаются все обстоятельства данного чрезвычайного происшествия.
 

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