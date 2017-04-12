 

В Харькове разоблачили подпольный цех с товаром на 2 миллиона гривен

12 апреля 2017 г. 12:40
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По информации Госпогранслужбы Украины, в Харькове пограничники обнаружили цеха, где изготавливали вещи под брендом известных марок. Стоимость изъятого, по предварительной оценке, составляет около 2 миллионов гривен

11 апреля в Харькове межведомственная группа по оперативным сотрудников Восточного регионального управления Госпогранслужбы и ГУ ДФС в Харьковской области, сообщают на сайте ГПСУ, провела обыски в двух цеховых помещениях швейного производства, где изготавливали вещи под брендом известных марок.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства начатого по сообщению оперативных подразделений пограничного ведомства. Также пограничники выяснили, что дальше продукцию, которая находилась в цехах, планировали незаконно переместить на территорию России для дальнейшей реализации.

В ходе обыска были изъяты катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды фирм Veer Mar, Fred Perry, Moschino. Кроме того, были изъяты  черновые записи бухгалтерии, оргтехника, денежные средства и готовую продукцию в ассортименте. В целом сумма изъятого составляет около 2 миллионов гривен.

На указанных предприятиях в ходе проведенных следственных мероприятий обнаружили и 21 гражданина Украины, которые работали с нарушением действующего законодательства, а также гражданина Азербайджана, который находится на территории Украины с нарушением миграционного законодательства.
 

Видео: 

Цеха, де виготовляли речі під брендом відомих марок, виявили в Харкові

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