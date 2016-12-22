В Харькове ребенок попал под гребенку эскалатора

21 декабря в 18:33 шестилетний мальчик оказался зажат конструктивным элементом эскалатора на Южном вокзале ж/д вокзала «Харьков-Пассажирский». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей, эскалатор остановили технические работники вокзала. Мальчик находился в верхней части подъемного устройства. Его нога была зажата между ступенькой эскалатора и его гребенкой, которая должна защищать от подобных случаев, но в этот раз она не сработала. Рядом с мальчиком находилась его мать с младшим ребенком.

Спасатели использовали электрический «Разжим» для освобождения ребенка.

Врачи осмотрели мальчика. Он получил перелом ноги. Его госпитализировали в 17-ю больницу Харькова.