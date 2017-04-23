В Харькове ревнивец жестоко убил жену

22 апреля по Слободского отдела полиции поступило сообщение от врача скорой, что в квартире на проспекте Героев Сталинграда констатирована смерть 32-летней женщины.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, в тот вечер между 50-летним мужчиной и женой возник скандал на почве ревности. Во время ссоры мужчина нанес кухонным ножом удар в область сердца. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.