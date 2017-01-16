В Харькове семья отравилась угарным газом. Причины трагедии выясняют правоохоранители

Для семейства Ролдугиных ночь с субботы на воскресенье едва не стала последней. Около 5 утра, рассказывают Ролдугины, проснулась внучка Кристина, а затем и старший сын, они, собственно, и подняли тревогу.

Марина Ролдугина, пострадавшая

Ребенок встал в туалет. На горшок. Папе говорит, сыну моему, там какие-то звуки странные происходят. Он вышел, лежит моя другая невестка и вот такие звуки, они аж дикие, судороги у неё были. Уже в каких-то конвульсиях она.

Александр Ролдугин, пострадавший

Она встала хотела видно, видать ей сушняк пошел хотела зайти в ванну. Невестка. И вот здесь вот валялась. А сын. Сын сидел за компьютером. Сын вон там вот лежал. Лежал вон там, а ноги здесь. Я так раз его, а он ватный. Ну всё, вырубился.

Старший сын тут же принялся всех тормошить и вызвал «скорую». По вызову, учитывая количество пострадавших, приехали сразу несколько бригад. С подозрением на отравление угарным газом всех доставили в реанимацию.

Игорь Карамушко, врач

В момент поступления состояние тяжелое средней тяжести. Жаловались на головные боли слабость выраженную. Больные поступали, в общем-то, можно сказать, с различной степенью тяжести. Некоторые даже в относительно удовлетворительном состоянии, показатели карбоксигемоглобина - это показатель который показывает степень отравления угарным была высокой .

Под наблюдением медиков пострадавшие пробыли более суток, потратив около 6 тысяч гривен на лекарства, а уже сегодня вернулись домой - рассказывает Александр. На место происшествия выезжали правоохранители и представители управления ГСЧС. Дело в том, говорит Игорь Лупандин, что эту двухэтажку построили еще в начале прошлого века. И раньше во всех квартирах было печное отопление, которое со временем заменили на газовое.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Там установлены в печном объеме там, где специальные такие объемы выполнены, установлены газовые форсунки. А дымоходы остались. Они остались в этих квартирах и комнаты расположены таким образом, что когда работают форсунки газовые естественно идет отопление каждой комнаты через данные дымоходы. Они идут с первого этажа и проходят через объемы второго.

Впрочем, утечек в квартире пострадавших не выявили, а вот у их соседа этажом ниже обнаружили самодельный камин. Чтобы экономить на газе, говорит Александр, он топил дровами и прошлой зимой и этой.

Александр Ролдугин, пострадавший

У него вот здесь камин такой самодельный. И он там все накрутил, намутил, и у него тяги нет. Половина идет, половины нет. Половина все пришло. Как дом старый здесь же не бетонный. Через щели газ нашел выход. Вот отсюда они сегодня проверили пришли. Все вот это вот сюда пошло.

Пообщаться с соседом журналистам не удалось, мужчина демонстративно захлопнул дверь, едва увидев камеру.

Чтобы выяснить насколько соблюдалась процедура и нормы при установке камина, и как получил все соответствующие разрешения, журналисты направили информационный запрос в КП Жилкомсервис, на балансе которого находится двухэтажка.