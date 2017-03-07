В Харькове собака загрызла мужчину

Тело мужчины в собственной квартире обнаружила его сестра. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что на теле 36-летнего мужчины множественные рваные раны, внешне похожие на укусы животных, вероятно, собак.

Правоохранители устанавливают обстоятельства события. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для установления характера, количества, локализации и механизма образования телесных повреждений.

По данному факту следователи открыли уголовное производство ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.