 

В Харькове собака загрызла мужчину

07 марта 2017 г. 10:10

Тело мужчины в собственной квартире обнаружила его сестра. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что на теле 36-летнего мужчины множественные рваные раны, внешне похожие на укусы животных, вероятно, собак.

Правоохранители устанавливают обстоятельства события. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для установления характера, количества, локализации и механизма образования телесных повреждений.

По данному факту следователи открыли уголовное производство ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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