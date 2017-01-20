 

В Харькове спасатели вынесли из задымленного помещения двоих детей

20 января 2017 г. 15:22

Сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме по провулку Равному , 4 поступило  вчера, 19  января, в 7:51.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на втором этаже здания горели входные двери в квартиру, а также деревянные конструкции перекрытия между этажами и утеплитель в подъезде. Из-за сильного задымления двое маленьких детей (мальчики 2012 и 2016 г.р.), которые находились в квартире на втором этаже, нуждались в помощи. Спасатели вынесли их на свежий воздух и передали матери.

Площадь пожара составила около 10 кв.м. Уже в 8:56 пожарные ликвидировали пожар.

Причина возникновения пожара устанавливается.
 

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