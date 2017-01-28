В Харькове студенты-иностранцы напали на таксиста

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 13 января ночью двое неизвестных вызвали такси. Когда таксист приехал по указанному адресу, ожидаемые пассажиры приставили ему нож к шее и завладели имуществом.

Угрожая ножом, 20 и 22-летние парни отобрали у 48-летнего таксиста мобильный телефон, Wi-Fi роутер и кошелек, в котором было 500 гривен.

Правоохранители установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались 20 и 22-летний граждане другого государства, студенты одного из харьковских вузов.

Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В судебном порядке в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.