 

В Харькове студенты-иностранцы напали на таксиста

28 января 2017 г. 10:33
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Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 13 января ночью двое неизвестных вызвали такси. Когда таксист приехал по указанному адресу, ожидаемые пассажиры приставили ему нож к шее и завладели имуществом.

Угрожая ножом, 20 и 22-летние парни отобрали у 48-летнего таксиста мобильный телефон, Wi-Fi роутер и кошелек, в котором было 500 гривен.

Правоохранители установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались 20 и 22-летний граждане другого государства, студенты одного из харьковских вузов.

Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В судебном порядке в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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