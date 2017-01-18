 

В Харькове в квартире взорвалась граната: есть погибшие и пострадавшие

18 января 2017 г. 10:16
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ЧП произошло в жилом доме на улице Фейербаха 17 января около 00-00.

Как сообщили в отделе комуникации полиции, житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках вторая граната и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку.

В результате произошел взрыв.

Житель квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарищ был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

При осмотре квартиры было обнаружено 50 гр дымного пороха и около 20 патронов. Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас выясняется, с какой целью в квартире хранились боеприпасы.

Следственным открыты уголовные производства по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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