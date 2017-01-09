 

В Харькове в результате стрельбы пьяных парней по прохожим пострадал мужчина

09 января 2017 г. 21:29
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Информация о стрельбе по прохожим в Холодногорском районе поступила в полицию 9 января в 8:10 утра.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, из окна многоэтажки на улице Золочевской по прохожим стреляли неизвестные.

В результате стрельбы пострадал 35-летний мужчина, которому выстрелили в спину.

По указанному потерпевшим адресу было обнаружено четырех молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В квартире были обнаружены пули от пневматического оружия и пневматической винтовки.

Свои действия подозреваемые совершили из хулиганских побуждений.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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